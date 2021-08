Ziguinchor: Un militaire parachutiste décède dans un accident

L’armée nationale est en deuil ! Un soldat de première classe du bataillon des parachutistes a péri dans un accident de circulation selon Seneweb.



En effet, le militaire à bord d’une moto a cogné violement un véhicule conduit par un agent du service des Mines et de la Géologie de Sédhiou. Le choc s’est produit dimanche dernier vers 14 heures non loin du portail de l’université Assane Seck de Ziguinchor



La victime,dans le coma, a été évacuée à l’hôpital régional de Ziguinchor. Finalement, D. Seck, en service en zone militaire numéro 05 a été référé à l’Hôpital de la Paix où il a succombé, le même jour vers 19 heures, à ses blessures d’après nos sources autorisées.



Placé en garde-à-vue depuis dimanche dernier au commissariat central de Ziguinchor, l’agent du service des Mines et de la Géologie de Sédhiou a été libéré finalement ce mardi matin. C.B.A était visé pour homicide involontaire par accident de la circulation routière.

Source : https://www.exclusif.net/Ziguinchor-Un-militaire-p...