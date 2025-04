Ziguinchor : du matériel numérique remis aux directeurs d?école et chefs d?établissement Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Du matériel informatiques et scientifiques devant aider à une amélioration de la transmission des connaissances a été remis, vendredi, à des directeurs et chefs d’établissement de l’inspection d’académie de Ziguinchor (Sud). Les bénéficiaires ont reçu le matériel des mains du ministre de l’éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Acquis avec l’appui de l’agence japonaise de coopération internationale (JICA), le matériel composé notamment de tablettes, d’ordinateurs portables, d’imprimantes, de routeurs et de vidéoprojecteurs est destiné à “tous les directeurs d’école et chefs d’établissement scolaires de la capitale régionale du Sud”, a-t-on appris lors de la cérémonie de réception. “Cette action traduit l’engagement du gouvernement à asseoir une transformation profonde de l’école sénégalaise”, a relevé le ministre de l’éducation nationale. Moustapha Mamba Guirassy a exprimé sa fierté, en posant un jalon structurant dans la transformation numérique de notre système éducatif, se disant également convaincu que l’avenir de l’école sénégalaise s’écrira avec le numérique. Il s’agit selon d’une perspective qui n’est pas ‘’une option, mais comme une condition”. Il a rappelé le programme du Sénégal dans ce domaine à travers la mise en place de la stratégie numérique pour l’Éducation 2025-2029, du New deal technologique et du référentiel de politiques publiques Sénégal 2050. “C’est une vision que nous mettons en œuvre : celle d’une école connectée, gouvernée par la donnée, animée par l’innovation et structurée par l’exigence de rigueur et de performance”, a-t-il fait valoir. M. Guirassy a indiqué que son département ambitionne de doter, dans un horizon de trois ans, l’ensemble des directeurs d’école et des chefs d’établissement du Sénégal d’outils numériques adaptés, pour leur permettre d’assurer pleinement leurs missions pédagogiques, administratives et managériales. Parlant au nom de tous les directeurs d’école et chefs d’établissement de l’académie de Ziguinchor, le directeur de l’école élémentaire Francisco Carvalho, Cheikh Tidiane Cissé a insisté sur le fait que le nouveau matériel mis à leur disposition va faciliter la transmission du savoir. Avec Aps



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79857-ziguinchor-du-...

