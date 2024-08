Ziguinchor: le musée " le Joola" sera opérationnel au mois de septembre

" Le musée-mémorial le Joola érigé sur les berges du fleuve Casamance, à Ziguinchor sera opérationnel au mois de septembre prochain" l’annonce a été faite, ce lundi 19 août par Mme Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. En visite dans la région de Ziguinchor où elle a tenu un conclave avec les acteurs du comité scientifique.



L’objectif de cette rencontre était " de prendre connaissance du travail de collecte qui a été effectué , de partager sur le modèle de gouvernance et de gestion de l’ouvrage’’ explique Mme le ministre.

Un ensemble d’objets du bateau le Joola a été présenté au ministre et sa délégation. Ces objets seront prochainement exposés dans le musée construit au quartier Escale de Ziguinchor. ‘’Un musée qui va permettre aux familles des victimes et à toute la population, un lieu de recueillement. Nous comptons à partir de la 22 ème commémoration qui symbolise l’étape de lancement officiel des activités de ce musée et sera dès lors mise en service.



Pour rappel, en décembre 2019, à Ziguinchor, les travaux de construction ont été lancés. Cet édifice a été longtemps réclamé par les familles des victimes et rescapés du naufrage du bateau Le Joola. L’infrastructure érigée à quelques mètres du port de Ziguinchor est un hommage aux victimes du naufrage du bateau « Le musée Joola a coûté trois milliards de francs CFA.

