Zimbabwe: Accusée de blanchiment d’argent, l’épouse du vice-président remise en liberté sous caution

Après trois semaines de détention provisoire, la Haute Cour d’Harare a ordonné la libération de Marry Mubaiwa. Cette libération lui vaut le versement d’une caution de 50.000 dollars zimbabwéens (2.500 euros), la confiscation de son passeport et l’obligation de pointer deux fois par semaine au poste de police.



Elle est poursuivie pour avoir transféré entre 2018 et 2019, environ un million de dollars américains de ses comptes du Zimbabwe vers des banques sud-africaines « en cachant ou en maquillant leur véritable utilisation », en violation du contrôle des changes.



Selon l’acte d’accusation, elle est également soupçonnée de tentative de meurtre pour avoir retiré, en juillet 2019, un cathéter et une perfusion du bras du général Chiwenga, à l’époque hospitalisé en Afrique du Sud.



Marry Mubaiwa, 38 ans et ancien mannequin, devra comparaître devant la justice zimbabwéenne le 14 janvier, mais la date de son procès n’a pas encore été rendue publique.



Constantino Chiwenga est un général d’armée et homme d’État zimbabwéen, commandant des Forces de défense du Zimbabwe jusqu’en 2017. Il est premier vice-président de la République depuis le 28 décembre de la même année.