Zimbabwe : Robert Mugabe laisse une grosse fortune sans testament

The Herald rapporte que sa fille, Bona Nyepudzai Mutsahuni-Chikore, a révélé les biens devant la Haute Cour, faute d’avoir pu trouver un testament. L’ancien chef d’Etat serait mort sans laisser de testament, une situation qui aurait obligé les autorités à nommer une personne en charge de la gestion de ses biens.



Les 10 millions de dollars en espèce se trouvaient dans une banque locale, la Commercial Bank of Zimbabwe (CBZ), selon le journal.



D’après les informations, Robert Mugabe possédait plusieurs fermes qui ont été saisies lors de ses réformes foncières controversées. Une seule ferme figure à l’inventaire de ses biens.



« Mme Grace Mugabe est présentée comme la seule épouse survivante, tandis que Bona, Robert, Bellarmine et son beau-fils Russel Goreraza sont listés comme ses enfants »étaient les enfants survivants », précise The Herald. Ces derniers devront hériter des biens de l’ancien président, selon la loi du pays.



Robert Mugabe, 95 ans, est décédé des suites d’un cancer à Singapour.