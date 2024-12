Zircon : L’État du Sénégal toujours privé de gains de la GCO, malgré sa participation au capital Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

La société Eramet-GCO est impliquée dans un scandale financier. Depuis le début de l’exploitation du zircon au Sénégal par la Grande Côte Opérations, filiale d’Eramet, aucun bénéfice n’a été versé à l’État, qui détient pourtant 10 % du capital, rapporte le journal Libération. Le journal précise que, plutôt que de […] Sénégal Atlanticactu/ Zircon/ Saliou Ndong La société Eramet-GCO est impliquée dans un scandale financier. Depuis le début de l’exploitation du zircon au Sénégal par la Grande Côte Opérations, filiale d’Eramet, aucun bénéfice n’a été versé à l’État, qui détient pourtant 10 % du capital, rapporte le journal Libération. Le journal précise que, plutôt que de verser des gains, l’entreprise invoque des « dettes » non vérifiables et ne paie qu’une redevance dérisoire basée sur la valeur marchande du zircon. La Société des Mines du Sénégal (Somisen) a ordonné un audit financier de 14 sociétés minières pour mettre fin à ce qu’elle qualifie de « laxisme flagrant et gaspillage » dans le secteur. Par ailleurs, pour accroître ses profits et contourner l’État, GCO a conclu un contrat de distribution du zircon avec la société Emas, qui est également sous le contrôle d’Eramet. Le zircon y est vendu à un prix trois fois inférieur à celui du marché. Enfin, le journal souligne les impacts environnementaux négatifs des activités de GCO.



Source : Source : https://atlanticactu.com/zircon-letat-du-senegal-t... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

