Zodwa Wabantu: « Si un homme ne dort pas après avoir fait l’amour croyez-moi, vous avez échoué en tant que femme »

Zodwa Wabantu est une célèbre danseuse sud-africaine pour qui la presse people n’a plus aucun secret. Outre ses formes généreuses et son don pour les secouer, Zodwa Wabantu est beaucoup plus connue en Afrique pour un fait particulier.





La danseuse qui est aussi une cougar assumée fait le buzz ces dernières heures avec une déclaration digne de sa réputation sulfureuse. Sur les réseaux sociaux, elle a en effet partagé une photo d’elle et d’une jeune conquête au lit. Le jeune qui dormait probablement épuisé par une nuit torride a inspiré une réflexion à Zodwa Wabantu.



zodwa

« Si un homme ne dort pas après avoir fait l’amour croyez-moi, vous avez échoué en tant que femme. Un bon pot de miel est un somnifère » a t-elle écrit.



Une déclaration qui a tout de suite suscité des réactions contrastées sur la toile. La plupart des hommes pensent que son jeune partenaire n’a pas été à la hauteur et qu’ils feraient mieux à sa place. Ce qui aurait inversé les rôles en faisant d’elle celle qui dort épuisée. Les femmes elles soutiennent Zodwa Wabantu comme étant une digne représentante de la gent féminine. Qui a raison à votre avis ?

Source : https://www.exclusif.net/Zodwa-Wabantu-Si-un-homme...