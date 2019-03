Zone Franc CFA : il ne dépend que des pays membres d’en sortir ou d’y rester, selon Bruno Le Maire Le ministre français de l’Economie et des Finances a démenti que les pays africains qui sont dans la zone Franc, y seraient maintenus. Pour Bruno Le Maire, il ne dépend que de ces pays, ou de rester ou de quitter la zone Franc.

A Dakar pour le lancement du programme "Choose Africa", ce vendredi, le ministre français de l’Economie et des Finances s’est prononcé sur le franc CFA, la monnaie commune dans les pays de l’UEMOA.



« Nous sommes ouverts à toutes les propositions d’amélioration de la zone », a dit Bruno Le Maire en marge de la cérémonie, sur la RFM. Selon lui, « il appartient aux pays membres de proposer des solutions pour entamer des réformes au sein de la zone franc et on verra comment les accompagner », affirmant qu’il ne dépend qu’aux pays membres de rester ou de quitter la zone franc.



M. Bruno Le Maire a démenti l’idée selon laquelle, on ne peut pas se développer à l’intérieur de la zone franc, donnant l’exemple du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, deux pays qui connaissent la réussite économique dans cette zone monétaire.

