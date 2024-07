Zone Franche de Diass : Des investisseurs africains en visite au périmètre de la ZLECAF, près de Dakar

Plusieurs dizaines d'investisseurs et dirigeants africains ont visité ce week-end, le périmètre de la ZLECAF, à environ 60 kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine, un joyau qui va s'étendre sur plusieurs hectares, est un hub d'une grande importance pour le commerce sud-sud et intra-africain.

Aux côtés de la CBAO et de ses partenaires, les visiteurs et autorités ont salué cette avancée significative.