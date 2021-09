Zone G20 : Le Pib ralentit à 0,4% au deuxième trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

Parmi, les économies du G20, la croissance du Pib a ralenti en Turquie (à 0,9%, après 2,2%), en Corée (à 0,8%, après 1,7%) et en Australie (à 0,7%, après 1,9%). Le Pib s’est fortement contracté en Inde (de (moins) 10,2%, après une croissance de 2,3%). Le PIB s’est également

contracté, dans une moindre mesure, au Canada (de (moins) 0,3%, après une croissance de 1,4%) et au Brésil (de (moins) 0,1%, après une croissance de 1,2%).



La croissance du Pib a repris au Royaume-Uni (à 4,8%, après une contraction de (moins) 1,6%), dans l’Union européenne dans son ensemble (à 2,1%, après une contraction de (moins) 0,1%), en Allemagne (à 1,6%, après une contraction de (moins) 2,0%), en Arabie Saoudite (à 1,1%, après une contraction de (moins) 0,5%) et au Japon (à 0,5%, après une contraction de (moins) 1,1%). Les autres économies du G20 ont enregistré une accélération de leurs taux de croissance au second trimestre 2021: l’Italie (2,7%, après 0,2%), les États-Unis (1,6%, après 1,5%), le Mexique (1,5%, après 1,1%), la Chine et l’Indonésie (1,3% dans ces deux pays, après 0,4% et 0,3%, respectivement) et la France (1,1%, après 0,0%).



Au deuxième trimestre de 2021, le Pib de la Zone G20 dans son ensemble a dépassé son niveau d’avant-pandémie (T4-2019) de 0,7%, sous l’impulsion de la Chine, qui, avec la Turquie, ont enregistré les taux de reprise les plus forts (8,2% et 8,8%, respectivement).



Cependant, la majorité des pays sont encore en deçà de leurs niveaux d’avant pandémie, avec l’Inde enregistrant le plus grand écart (moins 8,1%), suivie du Royaume-Uni (moins 4,4%) et de l’Italie (moins 3,8%).

Adou FAYE





Source : Le produit intérieur brut (Pib) dans la Zone G20 a augmenté de 0,4% au deuxième trimestre de 2021, en recul par rapport à 0,9% enregistré au premier trimestre de 2021. Cependant, révèle un communiqué de presse, ce chiffre masque de grandes différences dans la croissance observée entre pays.Source : https://www.lejecos.com/Zone-G20-Le-Pib-ralentit-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos