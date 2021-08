Zone Ocde Le revenu des ménages a augmenté de 5,8% au 1er trimestre 2021

Selon un communiqué de presse, la hausse, la plus importante depuis 2008, est en grande partie due à l’augmentation significative du revenu réel des ménages aux États-Unis, qui résulte des récentes mesures de relance budgétaire, notamment des paiements de transfert aux ménages. Cette hausse exceptionnelle des revenus a été bien supérieure à la hausse de 0,5% du Pib par habitant enregistré dans la zone Ocde au cours du premier trimestre 2021.



La divergence entre le Pib par habitant et le revenu des ménages par habitant se poursuit ce trimestre, et ce depuis le début de la pandémie de Covid-19. Depuis le quatrième trimestre de 2019, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 8,2 % dans la zone Ocde dans son ensemble, tandis que le Pib réel par habitant a diminué de 2,7 %.



Les États-Unis ont enregistré une croissance significative du revenu réel des ménages par habitant de 11,7 % au premier trimestre de 2021. Cette augmentation reflète les deux vastes transferts monétaires aux ménages, associés au Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act de 2021 et l'American rescue plan act de 2021.



Alors que le Pib réel par habitant a également augmenté aux États-Unis (1,5%) au cours du premier trimestre de 2021, la différence entre les deux indicateurs, associée à la forte augmentation du taux d'épargne personnelle des États-Unis au premier trimestre 2021, reflète le fait qu’une grande partie du revenu supplémentaire ait été utilisée pour améliorer les comptes de patrimoine, plutôt que dépensée pour la consommation personnelle.



Les mouvements du revenu réel des ménages par habitant ont également suivi les mouvements du Pib réel par habitant parmi les autres sept grandes économies, bien qu'à une plus petite échelle. Des augmentations du revenu réel des ménages ont été observées au Canada (1,5 %) et en Italie (1,0 %), qui ont également enregistré de légères augmentations du PIB par habitant de 1,3 % et 0,4 % respectivement.



Par ailleurs, les baisses du revenu réel des ménages enregistrées en Allemagne (moins 1,4 %), au Royaume-Uni (moins 1,1 %) et en France (moins 0,6 %) se sont accompagnées d'une diminution du PIB réel par habitant (moins 2,0 %, moins 1,7 % et moins 0,1 % respectivement).



Parmi les autres pays de la zone Ocde, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté au Danemark (6,7 %), en Hongrie (3,1 %) et en Pologne (2,9 %). À l'inverse, des baisses plus importantes ont été enregistrées en Autriche (moins 11,6 %), au Chili (moins 8,7 %), en Belgique (moins 2,2 %) et en République tchèque (moins 1,7 %).



Adou Faye





