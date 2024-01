Zone Ocde : Le taux d’emploi se maintient à un niveau record au 3ème trimestre 2023

Les taux d'emploi et d'activité de la zone Ocde ont atteint des niveaux record pour les femmes et les hommes.



La même source informe que le taux d'emploi a dépassé 70% dans près des deux tiers des pays de l'Ocde. Cependant, le taux d'emploi a baissé dans 20 pays de l'Ocde au troisième trimestre 2023, alors qu'il avait baissé dans 17 pays de l’Ocde au trimestre précédent. Les plus fortes baisses ont été observées au Costa Rica, en Islande et en Finlande. La Türkiye reste

le pays de l'Ocde où le taux d'emploi est le plus bas, à 53.9 %.



En novembre 2023, le taux de chômage est resté à son plus bas niveau historique dans la zone Ocde (4.8%) pour le neuvième mois consécutif et a été globalement stable à son plus bas niveau dans l'union européenne (5.9%) et dans la zone euro (6.4%). Le taux de chômage est resté inchangé en novembre dans 20 pays de l'Ocde pour lesquels des données sont disponibles, tandis que 7 pays ont enregistré des baisses et 6 autres des hausses du taux de chômage (graphique 3, tableau 3). Le taux de chômage est resté stable en décembre 2023 au Canada et aux États-Unis, à 5.8% et 3.7% respectivement.



Le taux de chômage des hommes de la zone Ocde est resté inférieur à 5.0% depuis mars 2022. Pour les femmes, il est resté stable cinq mois consécutifs à 5.0%. Le taux de chômage des jeunes (travailleurs âgés de 15 à 24 ans) est resté globalement stable dans la zone Ocde au cours des deux derniers mois, bien qu'il ait été supérieur de 6.7 points de pourcentage au taux de chômage des travailleurs âgés de 25 ans et plus.



Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’Ocde est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.



Adou Faye

