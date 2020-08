Zone Ocde : Les mesures de soutien des gouvernements ont amorti l’impact économique du Covid-19

«En réponse au Covid-19, plusieurs gouvernements ont mis en place des politiques visant à soutenir le revenu des ménages. Par conséquent, dans les sept principales économies, la croissance du revenu réel des ménages par habitant s’est mieux maintenue que la croissance du Pib réel par habitant, qui s’est fortement contractée au sein de ces pays.



Pour la zone Ocde, la croissance du revenu réel des ménages a dépassé la croissance du PIB de 2,1 points de pourcentage, le plus grand écart positif observé entre les deux mesures depuis la crise financière (2008 T4) », lit-on dans un communiqué de presse de l’Ocde.



Alors que les politiques gouvernementales ont réduit la sévérité de l’impact du Covid-19 sur le revenu des ménages, ajoute la même source, les États-Unis ont été le seul pays des sept principales économies à enregistrer une croissance positive (+0,7%) du revenu des ménages par habitant, reflétant en partie l’impact plus limité du Covid-19,et par la même, des mesures de confinement plus limitées, au premier trimestre.



Bien que les autres pays des sept principales économies aient enregistré une chute de la croissance du revenu des ménages par habitant au premier trimestre de 2020, au sein de la zone Ocde, une croissance positive a été enregistrée en Australie (0,5%), Belgique(0,7%), Finlande (1,2%),Grèce (0,8%), Irlande(0,7%), Pays-Bas (1,6%), Slovénie (1,5%) et Suède (1,3%).



En Italie et en Allemagne, le revenu réel des ménages par habitant a fortement décliné au premier trimestre de 2020, de -1,8% et -1,2%, respectivement. Au Royaume-Uni, en France et au Canada, le revenu réel des ménages par habitant a diminué dans une moindre mesure, de -0,7%, -0,3% et -0,2%, respectivement, bien que ces trois pays aient enregistré une chute importante de la croissance du PIB par habitant (d’au moins -2,3%, et dans le cas de la France-6,0%).

