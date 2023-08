Zone des Niayes: Les producteurs maraichers demandent beaucoup plus de considération à l’Etat du Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 15:57 | | 0 commentaire(s)| Les producteurs maraichers de la zone des Niayes manquent de tout. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de terre, entre autres pour exercer correctement leur métier. Ces producteurs en assemblée générale pour la création de la Société coopérative agricole pour la zone des Niayes visent à renforcer la production, la transformation et la commercialisation de produits maraîchers. D’après le président tout pour l'agriculture, Gora Diéne, les producteurs sollicitent de l'Etat du Sénégal beaucoup plus de considération.



