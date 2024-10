Zone des Niayes: Les productrices exigent de meilleures semences et un accès aux terres Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 19:51 | | 0 commentaire(s)| Les femmes de la zone des Niayes ont exprimé leur mécontentement face à la mauvaise qualité des semences et aux difficultés foncières auxquelles elles sont confrontées. Cette dénonciation a eu lieu lors d’un atelier d’information et de partage portant sur la protection des droits des communautés et le renforcement de la résilience des populations impactées par les projets infrastructurels dans la région. Les productrices appellent également l’État à leur fournir des équipements agricoles adaptés pour améliorer leurs rendements.



Propos de leur présidente



Accueil Envoyer à un ami Partager