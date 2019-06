Zone des Niayes- Perte de 3 milliards de FCfa: Les paysans dénoncent la qualité de semences d’oignons

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019

Les paysans des Niayes ont déploré, en assemblée générale la qualité de semences d’oignons, distribuées dans cette zone. Ils disent avoir perdu 3 milliards de FCfa sur une quantité de 2,7 tonnes de semence.







Conscients des conséquences de ces pertes, ils décident de trainer les distributeurs de ces semences devant la justice. Lesdits producteurs d’oignon annoncent avoir contracté des prêts bancaires pour l’achat de semence. Alors que l’oignon semé après un mois, commence à se fléchir. Situation qui fait qu’aujourd’hui, ils n’ont presque rien récolté. Et, ils doivent payer les crédits bancaires.







Présentement, ils appellent les représentants des organisations paysannes et les autorités étatiques à agir. Sinon, eux, ils font prendre leur destin en main.







Leral

