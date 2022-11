Zones « accidentogênes » du nord du pays : le député Aliou Dembourou Sow pour plus de mesures préventives et plus de communication… Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| L’axe Ndoumbélane-Ranérou connait des séries d’accidents mortels. L’imprudence des chauffeurs pointée du doigt, le député Aliou Dembourou Sow a porté le plaidoyer auprès du ministre du transport pour l’installation de dos-d’âne, de panneaux de signalisation et d’autres mesures préventives. Pour plus de visibilité des réalisations infrastructurelles du président Macky Sall, il recommande aussi de mieux communiquer sur les travaux en cours ou achevés…



