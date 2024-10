Zones sinistrées le long de la Falémé : le chef de l?Etat dans la région de Kédougou, vendredi et samedi Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a annoncé, mercredi en Conseil des ministres, qu’il se rendra, vendredi et samedi dans la région de Kédougou, pour ‘’notamment visiter les zones sinistrées le long de la Falémé et apporter la solidarité de la Nation aux populations concernées’’. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l’Etat ‘’est largement revenu sur l’assistance de l’Etat aux populations sinistrées par les crues des fleuves Sénégal, Gambie et leurs affluents et sur la nécessité d’actualiser les plans de prévention et de résilience contre les risques de catastrophes naturelles’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Bassirou Diomaye Faye ‘’a exprimé la compassion de la Nation aux populations sinistrées et demandé au Gouvernement d’intensifier la mise en œuvre du Plan d’urgence de riposte et de secours ainsi que la préservation des cultures, du bétail et des différentes activités économiques des zones touchées’’. Le communiqué signale qu’au regard ‘’des dégâts importants constatés et des risques de récurrence du phénomène lié aux changements climatiques’’, le chef de l’Etat ”a indiqué au gouvernement la nécessité d’actualiser les dispositifs nationaux de protection civile adaptés’’. A ce titre, ajoute la même source, ‘’il a relevé l’urgence d’intégrer le principe directeur de la prévention des risques par un suivi systématique de la situation hydrologique nationale en relation étroite avec l’OMVS et l’OMVG’’. D’où, poursuit le texte, ‘’la nécessité de concevoir des plans d’aménagement adaptés des localités établies le long des fleuves et de leurs affluents et de mettre en œuvre des plans de résilience pour endiguer les effets des crues sur les habitations et les activités économiques’’.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76316-zones-sinistre...

Accueil Envoyer à un ami Partager