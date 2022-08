hausse des prix des denrées: L'Union des Boutiquiers du Sénégal dégage toute responsabilité

L'union des Boutiquiers du Sénégal (UNBS), est très remontée contre les autorités du commerce intérieur. Selon ses membres, les services de l'État ( service d'hygiène et contrôleur économique) sont trop sévères envers eux et demandent plus de considération . Le président Omar Diallo et son second, Boubacar Ba invitent les clients à plus de compréhension et dégagent toute responsabilité sur la hausse des prix.