iPhone gratuits: Des escrocs ont créé des faux sites "Le Monde" pour arnaquer les internautes Des escrocs ont mis en ligne des sites reprenant le design de "Le Monde", pour mieux mettre en avant une arnaque à l'iPhone et récupérer des données personnelles et bancaires.



Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019

L'iPhone reste un appât de choix pour les arnaques en ligne. Et ces dernières se renouvellent année après année. Depuis quelques jours, Le Monde a repéré l'existence de fausses pages et sites reprenant l'apparence, le logo et certains contenus du quotidien, pour mieux mettre en avant une fausse information: un incendie survenu dans un entrepôt d'Apple, conduisant l'entreprise à distribuer exceptionnellement des appareils gratuits.



Le cheminement repéré par Le Monde implique plusieurs étapes. Les victimes de l'escroquerie sont dans un premier temps appâtées par des publications sponsorisées sur Facebook, semblant provenir du quotidien. Poussé au clic par le message "Apple distribue des iPhones gratuitement", l'internaute est redirigé vers un faux site du journal.



Ce dernier est pour le moins convaincant. L'un des sites repérés pousse ainsi le vice jusqu'à reprendre l'article du Monde dénonçant ce type d'arnaques. Seule son URL - le-monde-fr.fun - peut éveiller les soupçons.

Aucun incendie n’a eu lieu dans un entrepôt Apple et aucun iPhone ne sera distribué gratuitement. Les faux sites invitent néanmoins les internautes à remplir des formulaires pour recevoir ces appareils, en renseignant leurs coordonnées personnelles - prénom, nom, adresse, téléphone et e-mail - et bancaires... offrant ainsi une nouvelle déclinaison de l'arnaque dite de "l'iPhone à un euro".



Le Monde dénombre au moins une dizaine de faux sites sur Internet suivant le même procédé. Tous semblent avoir été enregistrés auprès d'un hébergeur russe. Les escroqueries liées à l'iPhone sont monnaie courante en ligne et suivent le cycle des keynotes Apple. La toute dernière a eu lieu le 12 septembre. En 2018, des faux comptes sur les réseaux sociaux avaient déjà servi à promouvoir des iPhone X gratuits.











Elsa Trujillo

