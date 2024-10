incident à 2STV : Le CORED recadre Astou Dione et rappelle les principes d’éthique et de maîtrise dans les émissions en direct Le CORED est intervenu suite à l'incident du 25 septembre 2024 survenu lors de l’émission "Débat de fond" sur la 2STV, qui a opposé la journaliste Astou Dione et l'ex-député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) dit avoir suivi avec regret l'incident survenu le 25 septembre 2024, lors de l'émission Débat de fond de la 2STV entre la journaliste Astou Dione et l'ancien député Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly.

Après un échange avec Mme Dione, celle-ci a exprimé des regrets profonds, reconnaissant une erreur de jugement et d’attitude professionnelle. Le CORED a tenu à rappeler que des excuses à l’invité devaient également être formulées lors de la prochaine émission.



L’organisme de régulation a profité de cette situation pour réitérer les standards d’éthique que doivent observer les journalistes lors de diffusions en direct. L’accent a été mis sur l’importance de la maîtrise émotionnelle et technique pour éviter tout débordement.



Par ailleurs, le CORED a dénoncé l'inaction de l'équipe technique de la chaîne, un manquement qui a contribué à la mauvaise gestion de l'incident.



Il en appelle donc à une meilleure supervision des équipes journalistiques et techniques afin de préserver l'image de la profession et des médias dans leur ensemble.



