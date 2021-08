«le directeur de SUMA assistance fait une forme de chantage pour accéder à des avantages», Ibrahima Fall Nous regrettons que, depuis le début de la pandémie, le directeur de SUMA Assistance, en utilisant son statut de médecin, s'est spécialisé dans le dénigrement du personnel de santé sur les plateaux de télés. Il tente en vain de détourner l'opinion dans sa stratégie de désinformation sur la gestion de cette pandémie par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Ce sont les remerciements du Président de la République à l'endroit du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr et de tout le personnel de la santé qui le torturent suite à sa récente visite au niveau des CTE.



Cela témoigne une fois encore de son abnégation au travail, de son courage, de son intégrité qui font de lui un homme adulé et respecté. Ce qui étonne les Sénégalais, ce sont les cris assourdissants accompagnés de clameurs et exprimés avec aigreur de Babacar Niang. Ce n'est rien d'autre qu'une forme de chantage pour accéder à des avantages indus comme le transport et le conditionnement des malades gérés par le Samu National.



Ibrahima Fall

Chef de Cabinet du MSAS (S L'As)



