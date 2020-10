​Pape Cheikh Diallo et Kya finalement...divorcés ! Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|





Qu’il soit conflictuel ou à l’amiable, le divorce n’est jamais anodin. C’est un événement qui bouleverse les habitudes de la vie. Il remet en cause les fondations d’une vie de couple qui s’achève, il ouvre une phase de turbulences et de perturbations qui est déstabilisante. Il représente un saut dans l’inconnu dont le cap est parfois difficile à négocier. Ses effets psychologiques débordent du seul cadre de l’intimité des conjoints qui se séparent. De manière parfois inattendue, le divorce amène ainsi à redéfinir sous un jour nouveau, les rapports que l’on entretenait avec ses enfants ou ses amis.

Dakarposte a appris que l'animateur Pape Cheikh Diallo et sa dame (Kya Aïdara), dans un passé récent mariés devant Dieu et le commun des mortels, se sont finalement séparés. Motif? Nous n'en savons absolument rien. Du moins, pour le moment. Car, dakarposte, qui "creuse", vous promet d'y revenir amplement!





Source : Source : https://www.dakarposte.com/​Pape-Cheikh-Diallo-e...



