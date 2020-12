​Revendications populaires - Podor ne dort pas !

C’est un mouvement social qui s’appelle " Podor Debout" qui attire l’attention du gouvernement. Le Fouta manque d’infrastructures et, pourtant, le président Macky Sall avait promis d’y remédier en priorité.

Dans un document qu’ils ont publié sur la toile, les membres de " Podor Debout" listent les réalisations qui attendent d’être faites dans tout le Fouta. Le bitumage de l’axe Diatar-Alwar, celui de l’axe Linguère-Lagbar-Ndioum ainsi que celui qui relie Linguère à Aéré Lao. Ils réclament en outre la finition des ponts de Nianga Eddy et Guédé Village de même que la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers dans la zone sylvo-pastorale et la finition ou la construction de plusieurs centres de santé, ce qui fait défaut dans leur zone



En tous les cas, lors de la dernière campagne électorale en prélude à la Présidentielle, le candidat sortant avait soutenu à haute et intelligible voix à Podor: " J’ai une grande ambition pour ce merveilleux département qu’est Podor. Il constituera avec Dagana (autre département de Saint-Louis) le grenier du Sénégal à travers de vastes programmes de riziculture, mais aussi et surtout la culture de l’oignon et bientôt la culture de la pomme de terre ".



Macky Sall, en méga meeting, faisait face à un stade archicomble.



Devant sa nouvelle alliée, le maire socialiste de Podor Aissata Tall Sall, ainsi que plusieurs leaders politiques du département, celui qui préside aux destinées du Sénégal laissait entendre : " Podor sera un département émergent avec des infrastructures à niveau, une agriculture modernisée, une horticulture destinée à l’exportation, sans oublier notamment les autres secteurs comme celui de la formation professionnelle".





A ce niveau, il avait promis d’ériger " avec l’aide de Dieu" un centre de formation professionnelle pour la jeunesse de Podor mais également "un espace numérique ouvert" pour les étudiants du département.





En matière d’électrification, Macky avait souligné la mise en place de la dorsale de 52 villages dont 20 nouvelles localités, surtout dans la partie enclavée de l’île à Morphil. " En réalité dans un an et demi, on ne parlera plus d’enclavement du département de Podor. J’ai un programme de 2800 localités, au-delà de votre département et de la région, pour notre programme d’électrification rurale".





Fort de 207.955 électeurs, Podor est le plus important département en termes de poids électoral dans la région de Saint-Louis (504.867). Il est suivi de Saint-Louis (162.702) puis de Dagana (134.210).





