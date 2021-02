​Zahra arme ses agents contre les subtilités de passation des marchés publics

Pour répondre efficacement à la prise en charge des questions relatives à son Département ; la gestion des procédures de passations des marchés publics plus précisément, le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire que dirige Mme Zahra Yane Thiam, en partenariat avec l’Armp, forme depuis hier ses agents sur la réglementation et les dossiers relatifs. Cette formation qui va durer jusqu’au 25 février prochain s'articulera sur l’organisation de la commande publique, sur les dossiers types de passation des marchés de travaux, les fournitures et services entre autres. Le partenariat entre le ministère de la Microfinance et l'Armp permettra également aux agents d'avoir de bonnes bases sur les modes de passation des marchés publics, leurs seuils, mais également sur les procédures et autres prestations (intellectuelles, techniques d’archivage, attribution des marchés, types d’avenants, résiliations et ajournements). Par cette démarche, Zahra vise à outiller et à pousser ses éléments à s'approprier davantage les bases légales et les fondamentaux économiques des marchés publics.

