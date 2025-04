[🔴]DIRECT: Sisdak : Le Salon International de la Santé et du Matériel médical de Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 19:19 | | 0 commentaire(s)| Au CICES jusqu’au 19 avril 2025, ce grand salon international réunit professionnels de santé, experts, industriels et décideurs, autour des enjeux sanitaires en Afrique et dans l’espace islamique.

Coopération Sud-Sud, résilience, innovations médicales : Dakar devient la capitale de la santé pour une semaine !



