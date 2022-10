02 mois sans eau: Le conseil de gestion du lycée des Parcelles Assainies suspend les cours jusqu'à..

Le mot d'ordre de grève est maintenu au lycée Seydina ISSA Rouhou Lahi des Parcelles Assainies ( Ex LPA ). Le collectif des professeurs et le conseil de gestion dudit lycée ont décidé de suspendre Les cours. Il faut signaler que depuis 2 mois l'établissement scolaire souffre d'un manque d'eau à cause des travaux du BRT. Selon le conseil de gestion du Lycée, le mot d'ordre sera maintenu jusqu'à ce que leurs revendications soient réglées c'est à dire le rétablissement immédiat de l'eau dans l'établissement.