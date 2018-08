05 Photos : la belle complicité entre Sadio Mané et des membres de sa famille Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Août 2018 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

GALSEN221 – Sadio Mané, après un Mondial décevant, a débuté le nouvel exercice avec Liverpool de manière tonitruante. Des débuts en trombe matérialisés par un doublé dès la première journée de Premier League.



Sur ces clichés, on peut le voir en toute complicité avec son neveu, notamment. Grande star actuelle du football sénégalais, le Red est surtout respecté pour sa simplicité et son humilité.













