1 million de Sénégalais sont des d'insuffisants rénaux Selon Hamidou Diallo président de l’association des insuffisants rénaux, 1 million de Sénégalais souffre d'insuffisance rénale aiguë, dont 20 000 insuffisants rénaux chroniques silencieux.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Des chiffres inquiétants sur l'évolution de cette maladie au Sénégal, pire sur ces 20.000 insuffisants rénaux chroniques silencieux,"... l'Etat ne prend en charge que 1000 personnes. Dans ce lot, 750 se soignent dans le secteur public et 250 dans le privé. Or, dans le privé, la séance de dialyse est à 195.000 francs la semaine, soient 849.000 francs le mois, 9 millions 600 mille francs l'année et 96 millions pour les 10 ans. « Si vous n’avez pas les moyens, vous mourez, à cause de l’hémodialyse, chaque jour 2 personnes meurent au Sénégal ", informe-t-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos