(10 Photos) Les supporteurs de « Allez Casa » font danser le monde en Russie

GALSEN221 – Envoyés en Russie pour supporter les « Lions » et montrer une belle image du Sénégal, les membres de « Allez Casa » assurent le show en Russie depuis le début de la Coupe du monde. Ils fascinent la population locale et les nombreux spectateurs venus des quatre coins du monde. Entre danses et chants, ils ne laissent personne indifférent.