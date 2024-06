100 retraités prennent l'initiative de créer une mutuelle de santé pour les 140 000 pensionnés de l'IPRES

Face aux difficultés d'accès aux soins de santé rencontrées par les retraités de l'IPRES, un groupe de 100 retraités a pris l'initiative de créer une mutuelle de santé. Cette initiative solidaire vise à offrir une couverture médicale complémentaire à ces anciens salariés, souvent confrontés à des frais de santé élevés et à une prise en charge insuffisante par le régime obligatoire.



Une assemblée générale constitutive pour sceller un partenariat avec l'IPRES



Le 13 juillet 2024, une assemblée générale constitutive de la mutuelle de santé des retraités de l'IPRES est prévue. A cette occasion, les initiateurs du projet invitent l'IPRES à participer et à s'engager en tant que partenaire. L'objectif est de mettre en place un système de prélèvement à la source des cotisations sur les pensions des retraités, ce qui faciliterait grandement la gestion de la mutuelle et l'adhésion des bénéficiaires.



Un appel à l'IPRES pour une revalorisation des pensions



En plus de la création de la mutuelle de santé, les retraités de l'IPRES lancent également un appel à l'institution, pour une revalorisation des pensions. Ils estiment que le niveau actuel des pensions ne leur permet pas de subvenir dignement à leurs besoins, notamment en matière de santé.



Une initiative solidaire et prometteuse



La création de cette mutuelle de santé par et pour les retraités de l'IPRES, est une initiative solidaire et prometteuse. Elle démontre la capacité des anciens salariés à s'organiser et à prendre en main leur avenir. L'implication de l'IPRES est essentielle pour la réussite de ce projet, qui pourrait améliorer significativement la qualité de vie des retraités.