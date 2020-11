129 migrants clandestins interceptés à Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

L’émigration irréguliére est loin de connaître son épilogue au sénégal. Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), 129 migrants clandestins dont trois femmes et des mineurs, ont été interpellés hier dimanche vers 8 h 30 mn, à 65 km au large de Dakar, par un patrouilleur de […] L’émigration irréguliére est loin de connaître son épilogue au sénégal. Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), 129 migrants clandestins dont trois femmes et des mineurs, ont été interpellés hier dimanche vers 8 h 30 mn, à 65 km au large de Dakar, par un patrouilleur de la marine nationale. L’armée indique que la quasi-totalité des passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage. Pire, « le convoyeur a refusé d’obtempérer, mais finalement, la pirogue et les passagers ont été escortés par le patrouilleur de la marine. Ils sont arrivés à la base navale Amiral Faye Gassama, à 17 h 25 mn, et ont été mis à la disposition de la police nationale pour les besoins de l’enquête »,



Source : https://letemoin.sn/129-migrants-clandestins-inter...

