143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye : Tout est fin prêt à Cambérène pour accueillir les fidèles

Samedi 18 Février 2023

La 143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye est prévue le mardi 21 et le mercredi 22 février 2023. Il s'agit du plus grand événement religieux des "Ahlou lahi“. Durant ces deux jours, les disciples layennes convergeront vers Cambérène, Yoff et Ngor. A deux jours de l’événement, tout est fin prêt à Cambérène, pour accueillir les fidèles.