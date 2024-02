144e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye: Toutes les mesures prises pour un bon déroulement de l'évènement

La 144e édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye est prévue les 10 et 11 février 2024. Ainsi, les membres de l'organisation assurent que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour la sécurité et le bien-être de tous les participants et garantir le succès de cet événement. Face au contexte politique actuel du pays également, ils ont saisi cette occasion pour lancer un appel aux politiciens, pour maintenir le calme et assurer le succès de l'événement.



Reportage Ndeye Fatou Diop et Augustin Ka.