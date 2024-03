15e journée Ligue 1 de football: Jaraaf et As Pikine lorgnent le fauteuil de Teungueth Fc Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Des chocs à la pelle sont au menu de la 15ème journée dont le coup d’envoi sera donné cet après-midi. Les 3 équipes du podium, Teungueth Fc (1er, 25 pts), Jaraaf (2e, 24 pts) et As Pikine (3e, 24 pts) accueillent respectivement l’Us Ouakam (9e, 16 pts), Dakar Sacré-Cœur (5e, 20 pts) et la Linguère […] Des chocs à la pelle sont au menu de la 15ème journée dont le coup d’envoi sera donné cet après-midi. Les 3 équipes du podium, Teungueth Fc (1er, 25 pts), Jaraaf (2e, 24 pts) et As Pikine (3e, 24 pts) accueillent respectivement l’Us Ouakam (9e, 16 pts), Dakar Sacré-Cœur (5e, 20 pts) et la Linguère (7e, 18 pts) pour ce tour de chauffe qui promet d’être déterminant dans la course au titre. En ouverture de la 15ème journée, trois matchs vont se jouer, cet après-midi. Au stade Ngalandou Diouf, le leader Teungueth Fc (1er, 25 points) accueille l’Us Ouakam (9e, 16 pts) avec l’ambition de remporter les 3 points en jeu et consolider ainsi son fauteuil. Les Rufisquois, victorieux lors de la journée précédente face à Jamono Fatick (2-1), vont tenter de s’offrir le scalp des «Requins» qui, sans doute, seront revanchards après la lourde défaite concédée dernièrement contre As Pikine (1-4). Promue cette saison, l’équipe entraînée par Moustapha Seck ne voudra donc pas rater sa deuxième sortie dans cette phase retour et compromettre ses chances de rester dans l’élite. La deuxième rencontre du jour mettra aux prises le Jaraaf (2e, 24 pts), champion à mi-parcours, et Dakar Sacré-Cœur (5e, 20 pts) au stade Iba Mar Diop. Après s’être fait chiper la première place, les Médinois mettront toutes les chances de leur côté pour renouer avec le succès et retrouver le fauteuil, en cas de faux pas du leader. Seule équipe invaincue de l’élite, le Jaraaf voudra rester sur sa belle dynamique même si, en face, il devra sortir le grand jeu pour se défaire des Académiciens qui ne rêvent que de retrouver le sommet. Toujours cet après-midi, Diambars, premier non relégable (12e) à 3 points de la dernière place, ira à l’assaut de Sonacos (8e, 18 pts) au stade Lat Dior de Thiès. L’académie basée à Saly qui court derrière une troisième victoire cette saison après trois nuls d’affilée, n’a d’autre choix que de s’imposer pour espérer retrouver, très vite, la première partie du tableau. Dimanche, le champion en titre, Génération Foot (11e, 14 pts), en difficulté depuis le début de saison et à 2 points des places relégables, se déplace au stade Iba Mar Diop pour affronter l’Us Gorée (4e, 22 pts). Au même moment, la Linguère (7e, 18 pts), victorieuse sur la plus petite des marges face au Casa Sports (1-0) lors de la 14ème journée, se déplace au stade Alassane Djigo pour se frotter à l’As Pikine (3e, 24 pts). Alors que le stade Massène Sène sera le théâtre du duel de bas de tableau entre l’avant-dernier, le Stade de Mbour (13e, 12 pts), et la lanterne rouge, Jamono Fatick (14e, 10 pts). La dernière rencontre de cette levée opposera le Casa Sports (10e, 14 pts) et Guédiawaye Fc (6e, 19 pts) au stade municipal de Kolda. Papa Alioune NDIAYE Programme de la 15ème journée Samedi 2 mars 2024 / 16h30 : Teungueth Fc – Us Ouakam (stade Ngalandou Diouf) ; 16h30 : Jaraaf – Dakar Sacré-Cœur (stade Iba Mar Diop) ; 16h30 : Sonacos – Diambars (stade Lat Dior)

Dimanche 3 mars 2024 / 16h30 : Us Gorée – Génération Foot (stade Iba Mar Diop) ; 16h30 : As Pikine – Linguère (stade Alassane Djigo) ; 16h30 : Stade de Mbour – Jamono Fatick (stade Massène Sène) ; 16h30 : Casa Sports – Guédiawaye Fc (stade municipal de Kolda).



Source : Source : https://lesoleil.sn/15e-journee-ligue-1-de-footbal...

