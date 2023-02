Ce 16 février est loin d’être une date innocente. C’est un funeste repère dans l’histoire du Sunugaal en ce que ce même jour de l’an 1994, six policiers avaient été massacrés, suite à une manifestation de l’opposition qui avait dégénéré. L’émoi avait été grand à travers tout le pays. Et si beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, les morts violentes ont été quelque peu banalisées, s’enfilant jusqu’à s’incruster dans le paysage quotidien. Donc, aujourd’hui, 16 février 2023, 29 ans après ce drame tragique sur les Allées du Centenaire, un simple procès en diffamation pourrait engendrer des conséquences aussi désastreuses, au vu des enjeux qui s’y attachent. Le prévenu, opposant irréductible au régime en place, risque une inéligibilité en cas de condamnation. Et comme depuis 2 ans, il est sous les fourches caudines de cette affaire de viol présumé, qui apparemment semble finir en eau de boudin, il s’est braqué face à l’épouvantail de ce procès en diffamation. Et pour sa survie politique, l’OS compte faire face, appelant ses partisans à la mobilisation. Cette journée pourrait donc être le point de départ d’un engrenage dont l’issue est en pointillés. Que Dieu garde Sunugaal

Waa Ji



Source : https://www.jotaay.net/16-fevrier_a30696.html...