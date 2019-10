1984, en Angleterre, un attentat visant Margaret Thatcher avait fait 5 morts et 30 blessés. Les jours passent, mais les souvenirs restent gravés dans la mémoire, a-t-on l'habitude de dire et derrière chaque 'éphéméride', se cache une très longue histoire. Et bien dans ce chapitre, on se rappelle de l'attentat qui visait en 1984, le Premier ministre britannique Margaret Thatcher.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

Le 12 octobre constitue une date marquante dans histoire du monde et surtout des Anglais. En effet, 1984 est la date à laquelle Margaret Thatcher échappait de peu à un attentat revendiqué par l'IRA . Cet attentat qui visait le Grand Hôtel de Brighton, dans le sud de l'Angleterre, avait produit une explosion causant la mort de cinq personnes et blessant trente-et-une autres personnes.



Margaret Thatcher était aussi surnommée « la dame de fer ». car elle a pu imposer à son époque, une politique très stricte lorsqu’elle était Première Ministre. Elle a coupé les budgets sociaux (l’argent de l’Etat destiné à aider au financement des retraites, de la santé, de la famille…) et réduit au silence les syndicats.



La grande fermeté dont elle a fait preuve, notamment face à la longue grève des mineurs en 1984, lui a valu le surnom de « dame de fer » dans un quotidien russe.



Elle est également la première femme à exercer les fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni, du 4 mai 1979 au 28 novembre 1990. Arrivée au pouvoir dans un pays en situation d'instabilité, Margaret Thatcher avait redressé l'économie en mettant en place une série de réformes radicales.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos