2 mois sans eau: Le Conseil de gestion du lycée des Parcelles Assainies suspend les cours jusqu'à..

Le mot d'ordre de grève est maintenu au lycée Seydina Issa Rouhou Lahi des Parcelles Assainies (Ex LPA). Le collectif des professeurs et le Conseil de gestion dudit lycée, ont décidé de suspendre les cours. Il faut signaler que depuis 2 mois, l'établissement scolaire souffre d'un manque d'eau à cause des travaux du BRT. Selon le Conseil de gestion du Lycée, le mot d'ordre sera maintenu jusqu'à ce que leurs revendications soient réglées, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement immédiat de l'eau dans l'établissement.