22 ans aprés, les étudiants rendent hommage à Balla Gaye et lancent un appel à l'Etat Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 20:19 | | 0 commentaire(s)| Voilà 22 ans jour pour jour, disparaissait Balla Gaye du nom de cet étudiant tué par balle lors d'une manifestation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Pour lui rendre hommage, ses camarades ont procédé à un récital de coran. Ils ont exprimé leur tristesse et ont soutenu qu'ils ne veulent plus de martyrs...



