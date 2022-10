2e phase du TER: Mieux comprendre les politiques de sauvegarde environnementale et... Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 21:48 | | 0 commentaire(s)| Pour la deuxième phase du Train Express Régional (TER), un atelier d'information et de sensibilisation à été organisé par la LSD à Saly Portugal. L'objectif visé est de permettre au Collectif "Same Sougnou Momele", de mieux comprendre les politiques de sauvegarde environnementale et sociale, mais aussi la politique de recevabilité des bailleurs, particulièrement celle de la BAD.



