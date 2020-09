3 moyens de distinguer le coronavirus et le paludisme Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 00:31 | | 0 commentaire(s)|

Quels sont les symptômes de ces deux maladies (paludisme et coronavirus) leur mode de contagion le traitement et la prévention? Quelles sont les similitudes entre les deux pathologies et comment ne pas les confondre?







Dans une interview accordée à la BBC, le professeur Sylvie Audrey, cheffe du service des Maladies infectieuses et tropicales à l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l'Université de Thiès au Sénégal précise que le Coronavirus et paludisme ont beaucoup de signes en commun qui pourraient parfois prêter à confusion.



"Nous avons par exemple la fièvre qu'on peut retrouver dans les deux pathologies la fatigue les maux de tête. Ces signes se ressemblent pour les deux pathologies.







Cependant il y certains signes que l'on retrouvera plus chez les personnes souffrants de covid 19 à savoir les difficultés à respirer des signes qu'on ne retrouvera pas souvent chez les malades du paludisme".







Pr Sylvie Audrey précise que sans le test covid-19 il est cliniquement difficile de dire si oui ou non un patient qui présent de tels signes est atteint du covid ou du paludisme.



La cheffe du service des Maladies infectieuses et tropicales à l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé de l'Université de Thiès au Sénégal souligne cependant que la grippe et le rhume sont les symptômes les plus fréquents chez les patients covid ainsi que les difficultés respiratoires qui constituent les formes sévères du coronavirus. Ces difficultés respiratoires se retrouvent aussi dans les formes graves du paludisme.



Pour une meilleure prise en charge, Pr Sylvie Audrey conseille de consulter un médecin le plus tôt possible lorsque vous développez ces différents symptômes.





Source : Source : https://www.exclusif.net/3-moyens-de-distinguer-le...

Accueil Envoyer à un ami Partager