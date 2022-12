31 Décembre: Au rythme des vendeurs et des clients Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2022 à 18:29 | | 0 commentaire(s)| Le 31 décembre est un jour spécial , qui marque la dernier de l'année. A cette occasion, le Sénégal célèbre cette nuit de différentes manières. Pour certains, l'habillement est essentiel et au marché Sandaga, vendeurs et clients se disent prêts pour la fête. Pour les premiers nommés, le commerce marche tant bien que mal. Mais c'est de loin pas comparable lors des 10 dernières années. Les clients interrogés sont satisfaits des produits achetés et ils estiment pouvoir passer de bonne fête.

Micro trottoir signé Aminata Traoré et Cheikh Tidiane Séne



