34 candidats à l'émigration clandestine interceptés à Affiniam Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 17:56

Sénégal Atlanticactu/ Emigration irrégulière/ Serigne Ndong La gendarmerie nationale a annoncé, dans un communiqué, l’interception de trente-quatre individus soupçonnés de tentative d’émigration clandestine à Affiniam, un village situé dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Cette opération, menée le 7 avril 2025 par la brigade territoriale d’Affiniam, a été rendue possible grâce au dispositif […] Sénégal Atlanticactu/ Emigration irrégulière/ Serigne Ndong La gendarmerie nationale a annoncé, dans un communiqué, l’interception de trente-quatre individus soupçonnés de tentative d’émigration clandestine à Affiniam, un village situé dans le département de Bignona, région de Ziguinchor. Cette opération, menée le 7 avril 2025 par la brigade territoriale d’Affiniam, a été rendue possible grâce au dispositif de surveillance permanent mis en place dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière. Parmi les personnes interpellées figurent trois ressortissants gambiens. Elles ont été appréhendées au niveau du débarcadère du village. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces individus projetaient de rallier l’Espagne à partir de Ziguinchor, en empruntant une pirogue assurant la liaison entre Affiniam et Ziguinchor. Ils sont actuellement retenus pour les besoins de l’enquête.



Source : Source : https://atlanticactu.com/34-candidats-a-lemigratio...

