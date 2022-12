3e mandat : "Macky Sall a limogé Sidy Kaba, moi-même et Moussa Diop, c'est parce qu'il..." Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 06:10 | | 0 commentaire(s)| "Macky Sall a limogé Sory Kaba, moi-même et Moussa Diop. A partir de ce moment, les gens peuvent se poser des questions sur le 3e mandat. La Constitution n'a pas changé et personnellement, je n'ai pas entendu Macky Sall dire qu'il est candidat. Autant j'ai le droit de dire qu'il ne peut se présenter, autant ses partisans ont le droit de porter sa candidature, bien qu'ils ne lui rendent pas service", se désole Moustapha Diakhaté.



Accueil Envoyer à un ami Partager