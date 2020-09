"3e mandat" de Condé : Le FNDC appelle à des manifestations de rue à partir du 29 septembre Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a décidé de renouer avec les manifestations de rue pour protester contre le 3e mandat du président Alpha Condé. Il appelle à des manifestations de rue à partir du 29 septembre.

Réuni en plénière ce mercredi 16 septembre 2020 à son siège, le coordinateur national du FNDC, Abdourahmane Sanoh a indiqué que « Le peuple de Guinée a payé le lourd tribut dans le combat pour garantir l'alternance démocratique ». Par ailleurs, il a indiqué que le chef de l’Etat guinéen a trahi la confiance du peuple qui, selon lui, ne laissera pas « hypothéquer ses nobles aspirations et l’avenir des futures générations à travers un 3e mandat illégal et illégitime initié par un groupuscule d'individus », a poursuivi le coordinateur du FNDC Il appelle les populations de Conakry et alentours à une série de marches pacifiques à partir du mardi 29 septembre prochain pour exiger le départ d’Alpha Condé du pouvoir.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-30280-3e-mandat-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager