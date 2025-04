44 milliards FCfa mis en jeu pour la liberté provisoire de Farba Ngom Rédigé par leral.net le Mardi 8 Avril 2025 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

En détention depuis le 27 février dernier, le député-maire d’Agnam, Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, poursuit ses démarches pour obtenir sa libération. D’après les informations rapportées par "L’Observateur", ses avocats ont soumis, le lundi 7 avril 2025, une troisième demande de mise en liberté provisoire, cette fois accompagnée d’une caution […] Sénégal Atlanticactu/ Mouhamadou Ngom/ Serigne Ndong En détention depuis le 27 février dernier, le député-maire d’Agnam, Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, poursuit ses démarches pour obtenir sa libération. D’après les informations rapportées par L’Observateur, ses avocats ont soumis, le lundi 7 avril, une troisième demande de mise en liberté provisoire, cette fois accompagnée d’une caution évaluée à 44,802 milliards de francs CFA. La requête, adressée au président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, le magistrat Idrissa Diarra, est soutenue par la présentation d’un important patrimoine immobilier. Farba Ngom a fourni 22 nouveaux titres fonciers d’une valeur totale de 43,802 milliards de francs CFA, ainsi qu’un milliard en numéraire. En cas d’acceptation de la demande, l’ensemble pourrait être inscrit au nom de l’État sous forme d’hypothèques. Ces propriétés se trouvent dans plusieurs régions stratégiques du pays, notamment à Dakar (lotissement Boa), Thiès, Mbour, Rufisque et Nga, offrant ainsi un large éventail de garanties. Farba Ngom est impliqué dans deux affaires judiciaires majeures : l’une en tant que complice présumé dans un détournement de 91 milliards de francs CFA aux côtés de l’homme d’affaires Tahirou Sarr, et l’autre en tant qu’auteur principal dans un détournement présumé de 31 milliards de francs CFA. Lors de sa première comparution devant le Pool judiciaire financier, l’ex-maire d’Agnam avait déjà proposé dix titres fonciers d’une valeur de 34 milliards de francs CFA, mais sa demande avait été rejetée. Cette nouvelle tentative, bien plus substantielle en termes de garanties, pourrait-elle amener les juges à revoir leur position ? La décision du Collège des juges d’instruction est attendue dans les prochains jours.



Source : Source : https://atlanticactu.com/44-milliards-fcfa-mis-en-...

Accueil Envoyer à un ami Partager