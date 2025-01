4e édition Walo Excellence : Walo Digital News a célébré les hommes et femmes du développement à Ross Béthio Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2025 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

La 4e édition de Walo Excellence, organisée par Walo Digital News, s’est déroulée avec succès et a mis en lumière des hommes et des femmes de valeur qui, par leur engagement, leur abnégation et leurs réalisations, ont marqué l’année 2024 dans la région du Walo, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal.



Sous le thème de la promotion socio-économique, cette édition, présidée par le sous-préfet de Ndiaye Ousmane Diedhiou et le maire de Ross-Béthio Faly Seck, a permis de mettre en avant des figures emblématiques du Walo, à la fois connues et anonymes, dans des domaines tels que l’agriculture, l’entrepreneuriat et le développement. Ainsi, la commune de Ross-Béthio, lieu de l’événement, a vibré au rythme de l’excellence lors de cette 4e édition de Walo Excellence, un événement annuel organisé par Walo Digital News pour honorer ceux qui se sont distingués par leurs qualités professionnelles, humaines et sociales, contribuant au développement du Walo.



Cette édition, organisée à la suite des assises nationales de la riziculture, a récompensé plusieurs lauréats, parmi lesquels des chefs d’entreprise, des agriculteurs et d’autres acteurs du développement qui œuvrent chaque jour pour améliorer les conditions de vie des populations du Walo et, plus largement, du Sénégal.



Dans son discours, Oumar Ndiaye, initiateur de cet événement devenu bien plus que régional, a salué l’énorme travail accompli par toute l’équipe de Walo Digital News pour la réalisation de cette 4e édition, avant de solliciter le soutien du gouvernement pour valoriser davantage ces acteurs.



"Ce rendez-vous annuel célèbre le travail titanesque de ces hommes et femmes qui s’activent chaque jour pour le développement de notre région. Ils méritent donc un accompagnement constant des autorités gouvernementales pour amplifier leurs efforts au bénéfice des populations", a-t-il déclaré.



Cette édition 2024 a également été l’occasion pour Oumar Ndiaye de plaider en faveur d’une concertation entre les décideurs, les agriculteurs et les leaders locaux afin de définir des stratégies efficaces et de s’unir pleinement avec l’État pour relever tous les défis, notamment celui de la souveraineté alimentaire, à travers la promotion de l’agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal.











