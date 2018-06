5 aliments qu`il ne faut jamais associer avec des médicaments Certains aliments et certaines boissons peuvent réduire les effets des médicaments ou, au contraire, devenir dangereux pour le corps.



Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juin 2018 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

Le fromage ou la charcuterie avec des antibiotiques



Les effets de certains antibiotiques, notamment ceux contre la pneumonie, sont réduits à néant lorsque l'on mange de la charcuterie ou des vieux fromages.



Les boissons gazeuses avec de l'ibuprofène



Les boissons pétillantes comme le coca contiennent du dioxyde de carbone pour continuer à pétiller. Ce processus forme des acides qui viennent endommager la fine pellicule qui couvre le comprimé et qui régule la libération de son contenu dans l'estomac. Le médicament se désagrège donc avant d'avoir atteint sa cible.



L'alcool avec des antidouleurs ou des antihistaminiques



La réaction de ces médicaments à l'alcool peut être toxique pour le corps.



Le lait avec de l'ibuprofène ou des antibiotiques



Le calcium contenu dans le lait peut annuler les effets de certains de ces médicaments. Il est conseillé d'attendre deux à six heures avant de boire du lait, du yaourt ou du fromage.



Le thé ou le café avec des antipsychotiques



Les personnes qui souffrent de schizophrénie ou qui sont bipolaires consomment des antipsychotiques. Pour eux, la caféine peut être dangereuse car il y a un risque que leur pression artérielle ne devienne anormalement élevée.



http://afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook