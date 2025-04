58 morts dans les frappes américaines sur un port au Yémen, d’après les Houthis Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

Yémen Atlanticactu/ Attaque américaines/ Serigne Ndong Les rebelles houthis du Yémen ont rapporté vendredi un nouveau bilan de 58 morts suite aux frappes américaines sur un port pétrolier, faisant de cette attaque la plus meurtrière depuis l'intensification des bombardements américains contre ces insurgés soutenus par l'Iran. « La balance de l'attaque de l'ennemi américain contre les installations de Ras Issa s'élève désormais à 58 morts et 126 blessés », a déclaré la chaîne Al-Massirah des rebelles, citant les autorités locales à Hodeida. Un bilan précédent faisait état de 38 morts et 102 blessés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/58-morts-dans-les-frappes...

