5e édition Dakar Music Expo: "L'artiste à l'ere du digital", au coeur d’une formation

Mardi 30 Janvier 2024

"L'artiste à l'ere du digital", c'est le thème de cette 5e édition du DAKAR MUSIC EXPO. Un marché de la musique qui comprend des ateliers de formation, des conférences, des showcases et des concerts. Et, ce sera pour contribuer a former et renforcer la capacité de professionnels et artistes sénégalais et de la sous-region, du 1er au 4 février 2024.